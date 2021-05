Ana Morgade, tras una operación y tres días ingresada en el hospital: "Me he llevado un poco de susto"

En los últimos tres días, la actriz no se ha visto con fuerza de acudir a las redes sociales para contar lo que estaba viviendo. Ahora, tras una operación y verse completamente recuperada, Ana Morgade se ha visto con ganas de explicar que ha sufrido una infección “bastante pesada” que ha acabado en cirugía . “Un mini Carrie, pero por dentro”, explicaba. La humorista se siente “contenta y optimista”, pero no puede evitar confesar que se ha llevado “un poco de susto”.

Además ha querido dar las gracias al equipo médico y a todo el personal del hospital Universitario Montepríncipe, el centro privado al que ha acudido para ser sometida a esta operación. “Sí, esta vez es un hospital privado. Después de muchos diagnósticos que no me ofrecían una solución que mejorase mi estado - que era complicado y no siempre ha sido operable -, di con unos especialistas magníficos que me han sacado de esta y se lo agradezco infinitamente”, ha explicado.