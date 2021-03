No solía hablar de su vida privada, pero la ocasión lo merecía. Ana Morgade dejaba a un lado su vena cómica y anunciaba en septiembre que estaba esperando su primer hijo con Pablo Martin Jones . "Me siento feliz y afortunada, y tenía unas ganas locas de compartirlo", reconocía. Una dulce espera que llegaba a su fin esta misma semana. La humorista se fotografiaba en el hospital y comunicaba, con sentido del humor, que ya tenía en brazos a su bebé. “¿Alguien se ha sacado un humano del pepe? Alguien lo ha hecho”. A pesar de que durante estos meses ha llevado el asunto con la máxima discreción y ha ocultado tanto el sexo como el nombre que llevaría, su marido ha publicado su primera fotografía y ha resuelto uno de estos grandes misterios.

“Ayer me hicieron padre para toda la vida. Gracias, mi amor” , escribía con emoción el músico en su cuenta de Instagram. Pablo enseñaba a sus seguidores las manitas de la recién nacida y agradecía una a una todas las felicitaciones que le hacían llegar a través de los comentarios. “Qué fuerte. Espero que la madre y el bebé estén bien. Enhorabuena”, comentaba una amiga del matrimonio. “Están estupendas” , respondía él, dejando al descubierto que se había estrenado en la paternidad con una niña.

Igual de feliz, aunque un poco más “exhausta” tras el parto, se dejaba ver Morgade en su primera instantánea como mamá. “Es la única foto mía que tengo de momento, ya lo sé… No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumani es real como la vida misma”, relataba en este antiposado en el que aparecía tumbada en la camilla del hospital, con los ojos achinados y la mascarilla sanitaria tapando parte de su cara. “Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pi. Y yo, mañana os cuento. Hoy estoy volando en camisón”, explicaba feliz.