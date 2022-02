El entorno familiar de Resines ha vivido esta temporada con angustia e incertidumbre, pero encaran el futuro con optimismo: “Lo pasé muy mal, pero bueno, ahora estamos muy bien. Lo hemos pasado mal, yo y Ricardo (su hijo) , y todos . Bueno, ya lo dijo él, nos han apoyado muchísimo, y luego también vosotros habéis sido bastante respetuosos la verdad. En momentos así se agradece, porque cuando lo están pasando mal, no te apetece. La verdad es que lo agradezco mucho, y en nada ya verás cómo sale y os atiende», decía con una sonrisa en la cara.

Eso sí, no se atreve a poner fecha para la esperada reaparición de Antonio: “No te puedo decir fechas porque no lo sé, pero yo creo que sí, que va más rápido de lo que él piensa y lo que pensaban los médicos”, está orgullosa de su evolución la productora, que ha aprovechado su intervención para reivindicar el papel de las vacunas frente a la pandemia: “Por favor, que la gente se vacune, porque incluso con dos vacunas que no le dio tiempo a la tercera, esta es una enfermedad muy complicada a veces. Es una cosa muy seria”.