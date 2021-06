Britney Spears reclama su libertad ante la justicia: "Lloro todos los días, mi padre debería estar en prisión"

La cantante no quiso dejarse ningún asunto en el tintero a lo largo de los 23 minutos que se extendió su comparecencia ante la corte. “No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enojada y deprimida . Lloro todos los días”, denunciaba ante la magistrada cuál era su estado actual ante el control al que ha estado sometida por su figura legal . “La custodia no tuvo ningún sentido desde su inicio. Le pago a gente para que me controle . He trabajado desde los 17 años y esto es un abuso”, reclamaba su libertad acogiéndose al hecho de que se vio obligada a trabajar en un espectáculo en las Vegas a beneficio de su progenitor.

Britney, dolida y profundamente molesta con su dependencia, dio un paso más en su testimonio y no tuvo reparo en señalar a los culpables de sus circunstancias: “Señoría, mi padre y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi manager, que tuvo un papel clave en mi castigo, deberían estar en prisión”, amenazaba con denunciar a los implicados Britney, que se siente con más fuerza que nunca para luchar por lo que cree justo: “Antes creía que nadie me iba a creer. Creía que la gente se burlaría de mí. Pero ahora quiero mi vida de vuelta. Ha sido suficiente”.

Britney Spears denuncia que no le dejan ser madre con Sam Asghari

Spears, que ha manifestado su intención de contar al mundo cómo de reprimida se ha sentido en esta última década, recordó a la corte que el poder que se ejerce sobre ella llega a niveles de lo más íntimo. “Quiero casarme y tener un bebé. Pero tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tenerlo, y mis tutores no me dejan ir al médico para que me lo retire”, revelaba el motivo por el que todavía no ha podido formar una familia con el modelo iraní Sam Asghari, su novio y uno de sus grandes pilares en este complicado pleito.