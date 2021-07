Carla Vigo defiende la ausencia de la reina Letizia en el entierro de su abuela: "Lo entiendo"

La joven de 20 años, acompañada por su novio , respondía sin filtros a las preguntas de nuestros compañeros de ‘Chance’, donde ha recordado a su bisabuela como alguien “especial y muy buena persona” . Tampoco ha esquivado las cuestiones referidas a las polémicas que se han generado en torno a su despedida, aunque ha sido muy parca en palabras: desde la destacada ausencia de su tía hasta la polémica entrevista póstuma de Menchu publicada por 'Ok Diario' en la que habla sin tapujos de la monarquía y de diversos políticos.

En cuanto a la citada charla que ha visto a la luz en este periódico, Vigo admite no haber tenido constancia de su existencia hasta su publicación, aunque reconoce que tampoco le ha extrañado por la inteligencia y la personalidad de su bisabuela: “Nunca habló con nosotros de eso, pero conociéndola puede ser verdad. Estuvo tres horas hablando con ella, no creo que ella pensase que era una charla normal”, respaldaba la versión del periodista. Y con otras dos palabras ha dejado claro que comprende que Letizia no se haya desplazado hasta Asturias para estar presente en el entierro de la comunicadora: “Lo entiendo”, la defendía públicamente ante las críticas.