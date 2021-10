Dabiz Muñoz ha reconocido que lleva un año acudiendo al psicólogo

El chef ha desvelado en su última entrevista el motivo por el que decidió ir a terapia

Dabiz Muñoz era galardonado como el “mejor cocinero del mundo” al haber escalado hasta el primer puesto del top 100 mundial de la quinta edición de los premios The Best Chef Awards 2021, en una gala que se realizó el pasado mes de septiembre en la ciudad neerlandesa de Amsterdam. “Obtener el número uno en este premio es la mayor alegría. Un orgullo y una responsabilidad increíbles. ¡El jodidamente más grande!”, festejaba el dueño de Diverxo, que confesaba que este galardón era un “sueño hecho realidad” que le reconocía todos los años de “creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro”. Sobre este reconocimiento habló con Pablo Motos en su programa, donde habló sin tapujos sobre lo mal que gestiona sus propios triunfos.

“Tengo una relación tormentosa y tóxica con el éxito. Hay gente que tiene un concepto equivocado de mí, será porque yo lo proyecto. Me cuesta digerir esas cosas y a veces sufro con las cosas buenas que me pasan, me cuesta disfrutarlas en su justa medida”, se confesaba el chef, que recordaba los días posteriores de esta entrega para argumentar su teoría: “Cuando nos dieron el galardón, al día siguiente me desperté con la resaca de las emociones y cuando volví a Madrid, fui a Diverxo con la angustia de que tenía que cambiarlo todo. Y no es así”.

El marido de Cristina Pedroche continuaba con su relato y explicaba al valenciano que concretamente este era uno de los motivos que le condujo a terapia: “Desde hace un año voy a una psicóloga que me recomendaron y me viene muy bien. Me ayuda a contextualizar según qué cosas. Estas gestiones mentales con respecto al éxito y a lo que la gente piensa de ti está siendo una digestión de 15 años. Y sigo en ello”.

Un tratamiento que estaría ayudándole a afrontar el éxito con la misma mentalidad que lo hace con las derrotas: “Yo gestiono mejor el fracaso. Me he caído muchísimas veces y he sabido levantarme muy rápido, pero mi actitud con el éxito es la antítesis de mi actitud frente al fracaso. Ante el fracaso me crezco y el éxito me cuesta enfocarlo inteligentemente”, se sinceraba por completo en su última entrevista.

Cristina Pedroche también habla sobre su salud mental

Cristina Pedroche tampoco tiene reparos a la hora de hablar sobre su salud mental en público. En una entrevista para ‘El Mundo’ concedida a principios de este año, la colaboradora explicaba que su bienestar emocional se tambaleó por culpa de los comentarios de la gente: “No soy de piedra. Llevo una mochila con muchísimas críticas cada día. Hay un día que estallo, me afecta todo, me planteo que tienen razón y pienso cosas horribles”.