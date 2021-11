Dani Martín ha desvelado lo mucho que le ha ayudado acudir al psiquiatra

Cuidar de su salud mental y trabajar sus emociones parte de un ataque de pánico que sufrió hace año y medio y que le obligó a priorizar

Hablar de salud mental, visibilizarla, intentar que no se sientan solos quienes la han perdido, es una de las cosas buenas que nos ha regalado Instagram. En un universo donde parecía reinar el odio, los rostros populares han querido aprovechar su altavoz más allá de sus intereses para influenciar para bien a sus seguidores. Y uno de los pioneros en esto ha sido Dani Martín. El artista fue de los primeros en reivindicar que ir al psiquiatra le había salvado la vida. Un tema sobre el que se ha querido explayar en una entrevista con Pablo Motos, al que le ha contado cómo fue aquel ataque de pánico por el que hizo clic y que le empujó a empezar a cuidarse.

"Es como si te estuviese dando un ictus", lo ha descrito después de haberse informado al respecto con profesionales. De esto ha pasado un año y medio, y desde entonces no hay viernes que se salte su cita con su psiquiatra. "Lo disfruto mucho, yo voy y me encanta, me ha ayudado un montón", ha declarado, orgulloso de haber aprendido a gestionar sus emociones gracias a la terapia y comparándolo con aquellos que prefieren utilizar sus redes para enseñar sus cochazos, sus mansiones o sus abdominales.

Aunque su primera intención no era echar la vista atrás, centrarse en su salud mental le ha hecho trabajar sobre momentos de su infancia que pensaba haber olvidado pero que se ha dado cuenta de que aún a día de hoy le influyen en su forma de ser y comportarse, entre los que también está la temprana muerte de su hermana, de la que habla en el vídeo. "Estaban anudados, y ya no tengo que estar con necesidad de reprochar cosas", ha concluído, asegurando tener una vida más tranquila y más feliz tras descubrir la terapia.

La experiencia de Dani Martín tras acudir a terapia

"Me apetece normalizar que es algo maravilloso que a mí me está sentando muy bien y que me está ayudando a poner manzanas en la balanza de lo personal y no solo en lo profesional", ha verbalizado Dani Martín ante el aplauso de su público, al que ha reconocido que hace unos años lo único que ocupaba sus prioridades era el éxito, los focos y el reconocimiento público. "Recomiendo a la peña que lo haga".

Estas palabras solo completan lo que ya compartió hace unos meses en su Instagram, cuando el exvocalista de 'El Canto del Loco' habló por primera vez de este tema y aclaró que no tenía "ninguna enfermedad mental diagnosticada". "Los psiquiatras no solo medican a las personas, también hacen trabajos maravillosos para ordenar los trasteros que tenemos dentro cada uno, llenos de cosas desordenadas, mal ubicadas, descuidadas, con polvo, y te enseñan a deshacerte de otras que guardamos y que ya no necesitamos", lo describió.