'El Cigala' pide disculpas por su frase sobre las mujeres y el dinero: "Pluralicé en vez de hablar en singular"

El juez no ha aplicado medidas cautelares para el artista

'El Cigala' ha quedado en libertad al no apreciarse riesgo de fuga

Su última pareja le denunció hace unas semanas por presuntos malos tratos

Diego 'El Cigala' ha querido retractarse públicamente y pedir perdón por las desafortunadas declaraciones que realizaba hace unos días a la salida de los juzgados. La actitud machista del cantaor, denunciado por su última pareja por presuntos malos tratos físicos y psicológicos continuados, no dejó al artista en muy buena posición y, ahora, su disculpa llega en forma de comunicado.

A la salida de los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Jerez de la Frontera (Cádiz), Diego El Cigala hizo una serie de declaraciones, hace justo una semana, en las que trató de defender su inocencia alegando que las mujeres actuaban siempre por dinero. "Me voy a cantar a Málaga. Esto es por ‘los dineros’... ¡Siempre quieren dinero las mujeres!", dijo.

Por estas desafortunadas palabras, El Cigala ha querido enviar una carta con la que pide perdón y se retracta. "Antes que nada y en medio de la polémica mediática que estoy atravesando, quiero pedir disculpas por mis declaraciones al salir de juzgado de Madrid la semana pasada, totalmente desafortunadas. Después de pasar la noche en comisaría y verme, a mi juicio, injustamente denunciado, en un estado de máxima tristeza y frustración me expresé de manera totalmente errónea", explica el artista en el comunicado.



"Pluralicé en vez de hablar en singular; no me refería a las mujeres del mundo sino a una sola, en concreto con la que tengo un desencuentro económico", continúa disculpándose y haciendo referencia a su expareja, quien hace un par de semanas le denunció por supuestos malos tratos físicos y psicológicos a lo largo de dos años.

"En este momento no puedo dar más detalles ni declaraciones ya que hay un proceso legal en curso en el que tengo puesta mi total confianza. Una vez se solucione se podrá aclarar este episodio para que no le quede ninguna duda a toda la gente que escucha mi música de mi respeto, admiración y amor por las mujeres", añade el artista, que además, ha querido agradecer a todas las personas que han depositado su confianza en él y han decidido creer su versión de los hechos. "También quiero agradecer a todas las personas que no me han juzgado y que esperan a que la justicia se pronuncie. Solo entonces sabremos quién ha actuado de mala fe, quién lleva la razón y quién no. Esta mañana, y por segunda vez, un juez me deja libre de manera incondicional con derecho a visitar a mis hijos y con un futuro favorable".

El cantaor flamenco ha reconocido, en su condición de humano, haber podido cometer muchos errores a lo largo de su vida, aunque nunca con maldad u alevosía: "Yo no soy perfecto y he podido cometer errores a lo largo de mi vida. A mí me gusta cantar y celebrar que estamos vivos, pero Dios es mi testigo de que siempre he obrado de corazón y de buena fe".