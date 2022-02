Aunque a grandes rasgos no se encuentra muy mal sí que está viviendo bastantes de las consecuencias que provoca el virus. Desde dolor de garganta y de cabeza, la sensación de nariz taponada hasta una sensación de ahogo que le provocó un susto durante las primeras horas: "Reconozco que anoche tuve algo de ansiedad... Pensé que me estaba ahogando, pero no. Respiro muy bien y me hago la saturación de oxígeno en sangre cada dos por tres", ha explicados sus seguidores para tranquilizarlos.