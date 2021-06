James Michael Tyler, Gunther en 'Friends', padece un cáncer de próstata en estado avanzado

James Michael Tyler, conocido por interpretar a Gunther en 'Friends', padece un cáncer de próstata en estado avanzado

El actor estadounidense lucha contra esta enfermedad desde que se la diagnosticaran en 2018 tras un chequeo rutinario

El intérprete ha confesado que optó por no participar de manera presencial en el reencuentro de la sitcom para evitar ser el centro de atención por su estado

James Michael Tyler, mundialmente conocido por dar vida durante una década a Gunther, el carismático camarero de Central Perk en Friends, ha revelado en una entrevista para el programa ‘Today, de la NBC, que padece un cáncer de próstata. El intérprete, de 59 años, ha explicado que se lo diagnosticaron en una exploración física rutinaria a finales de 2018. Lo peor es que su pronóstico ha empeorado después de que la enfermedad se haya extendido durante este tiempo a otras partes de su cuerpo. “He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años... Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me coja”, narraba su complicada situación con cierta templanza.

Los síntomas de la enfermedad fueron detectadas por sus médicos durante un chequeo anual de rutina. “Tenía 56 años en ese momento, y me salió un número extraordinariamente alto en el antígeno prostático específico. Así que supe de inmediato, cuando me conecté y vi los resultados de mi análisis de sangre, que había algo que estaba bastante mal”, recordaba el inicio de esta complicada lucha. “Casi de inmediato, mi médico me llamó y me dijo: ‘Oye, necesito que vengas mañana porque sospecho que podrías tener un problema bastante grave de próstata”, continuaba con su relato.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por James Michael Tyler (@slate_michael)

El actor se sometió entonces a una terapia hormonal que “funcionó de maravilla durante aproximadamente un año”, lo que le dio luz verde para seguir con su vida con total normalidad. “Todo lo que tenía que hacer era tomar una pastilla por la mañana y por la noche, y boom, la vida era bastante normal. Me sentía bien, honestamente. No tenía síntomas, no tenía ninguno. Y fue muy fácil de recordar.”. Pero, desgraciadamente, el pasado año el cáncer se extendió a la columna vertebral y a los huesos del intérprete, lo que le provocó una parálisis en la parte inferior del cuerpo. “Me perdí una prueba, lo cual no fue nada bueno. El cáncer decidió mutar en el momento de la pandemia”, confesaba.

James Michael no quiso sentarse en el sofá del reencuentro de Friends

James, muy querido entre los fanáticos de la sitcom, hizo una breve aparición desde el salón de su casa durante el reencuentro de los seis protagonistas de ‘Friends’ que tantos titulares nos dejo. No quiso participar de forma presencial, precisamente, para evitar ser el centro de la noticia por su estado.