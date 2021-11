El hijo de Camilo Sesto, ingresado de urgencia en un hospital madrileño: su familia, muy preocupada por su estado de salud

Según esta información, su madre ha sido la persona que le ha acompañado en este ingreso y no se ha separado de él. El entorno de Camilín, así lo llaman cariñosamente, está muy preocupado por su estado , optando por el momento por no hacer ninguna declaración pública respecto a su ingreso. ’20 minutos’ ha constatado que él está cree que es un “enviado” de las divinidades para proteger al mundo de futuras calamidades. Unos delirios que conocen María, su novia, y su progenitora, que desea encontrar pronto una solución.

“Estoy muy preocupada por mi hijo. Estoy desesperada por la situación. No puedo arreglar su problema. Me siento impotente”, lamentaba en una entrevista Lourdes, que denuncia que en su país de origen tiene más fácil acceso a grupos que pueden ayudar a su hijo con las adicciones: “En México era esporádico porque lo metí en dos centros de rehabilitación. Cuando lo veía con ganas, le avisaba: ‘Ya sabes dónde vas a ir’. Allí, si tienes un familiar adicto, puedes internarlo en un centro. Si tu vida o la demás está en risego, llamas, vienen, lo suben a una camioneta y bye. Firmas una responsiva y se acabó. Aquí es imosible. He hablado con profesionales y todos dicen lo mismo: si él no quiere ingresar no lo puedes obligar”.