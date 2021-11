Fernando Esteso, hospitalizado de urgencia con insuficiencia respiratoria

Fernando Esteso se ha visto obligado a aplazar todos sus compromisos y deberá centrarse en su estado de salud los próximos días. El humorista, según ha informado en exclusiva la revista Semana , ha sido ingresado de urgencia en el hospital de la Fe de Valencia con una insuficiencia respiratoria y, por el momento, no se prevé que reciba pronto el alta. Así lo ha confirmado el empresario Jesús Sainz, gran amigo del actor, que ha reconocido a la cabecera citada que deberá tener paciencia porque se trata de un cuadro clínico de lenta recuperación.

No es la primera vez que el cómico ingresa con esta afección patológica que sucede cuando el sistema respiratorio no consigue transportar una cantidad de oxígeno a la sangre o cuando los pulmones no eliminan una cantidad determinada de dióxido de carbono. Fernando tuvo que ser hospitalizado hace dos semanas con el mismo diagnóstico, pero una recaída le ha llevado a necesitar de nuevo asistencia médica. Su familia consideraría, según esta cabecera, que su alta médica habría llegado antes de lo debido en su primer ingreso. Una apresurada decisión por la que ha sido de nuevo hospitalizado, esta vez por un tiempo indeterminado.