Pitingo, ingresado de urgencia tras sufrir una deshidratación: "Perdí el conocimiento y tengo bastante fiebre"

Pitingo ha sido ingresado de urgencia tras deshidratarse fulminantemente en tan solo unos minutos, según ha explicado él mismo en un breve comunicado emitido en la mañana del lunes. “No os asustéis, ayer por la tarde me ingresaron en el hospital porque empecé a vomitar y con diarreas a una velocidad tan rápida que me deshidraté en 40 minutos, perdí hasta el conocimiento y tengo bastante fiebre”, aclaraba que los médicos habían descartado que sufriese coronavirus: “No es COVID-19 gracias a Dios, de momento me están haciendo pruebas para saber qué es”, adjuntaba junto a este texto una imagen en la que posa en la camilla con un gesto de OK en la mano, esbozando con esfuerzo una sonrisa, aunque visiblemente agotado.