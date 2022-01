Juan del Val: "Que Iñaki Urdangarin siga llevando escoltas es algo que se tendrá que regular"

Desde que salieron a la luz las imágenes de Iñaki Urdangarin paseando de la mano con una mujer que no era la infanta Cristina no se habla de otra cosa. El propio protagonista de la noticia confirmaba su relación con Ainhoa Armentia horas después de que se hiciese público, pero faltaba la opinión de la hija del rey emérito. Y ayer, casi una semana después de ver las fotografías, Iñaki y Cristina remitían un comunicado para explicar que "interrumpen" su relación matrimonial "de común acuerdo".

Ágatha Ruiz de la Prada ha sido de las primeras y no ha dudado en asegurar que "todos los hombres son iguales" . "Me ha parecido innecesario, antipático, maleducado y malo para los niños", confesaba ante las cámaras de Europa Press, tal y como puedes ver en este vídeo.

Horas más tarde lo comentaba Juan del Val, que no dudaba en atender a la prensa que le esperaba a la salida del trabajo. "A mí me parece una noticia bastante interesante y que forma parte del cotilleo. Me parece muy bien, además. Creo que es entretenido, independientemente del sufrimiento que eso pueda generar a los protagonistas de la noticia. Pero bueno, me parece que es algo, una información, que nos genera interés a todos", decía tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia.