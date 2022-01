La madre de Álex Casademunt, harta de que le pregunten por David Bustamante: "Me molesta"

Álex Casademunt perdía la vida a los 39 años en un accidente de tráfico

Diez meses después de su muerte, su madre ha contado cómo han pasado las primeras navidades sin él

Rosa, molesta con el tema, también ha hablado de la relación de su hijo con Bustamante

El próximo mes de marzo se cumplirá el primer aniversario de la muerte de Álex Casademunt. El artista catalán perdía la vida tras colisionar su vehículo contra un autobús. Este drama supuso “un mazazo” para los compañeros de edición de ‘Operación Triunfo’, que viajaron a Mataró nada más conocer la noticia para despedirse de su amigo. Ahora, diez meses después de esta tragedia, la madre del artista ha atendido a los medios para explicar cómo han sido las primeras navidades sin el músico y también ha zanjado, de una vez por todas, el polémico tema por el que siempr es preguntada.

Rosa González explicaba que aún está todo muy reciente y que no han tenido ganas de reunirse y celebrar estas fechas tan especiales: “Estamos todos muy mal, no ha habido navidades. Nos hemos reunido para comer y nada más. El día de Navidad cada uno estuvo en su casa porque no nos apetecía”, reconocía la mamá de Álex, que no ocultaba su incomodidad al ser preguntada una vez más por la relación de su hijo con Bustamante.

“Sinceramente, me molesta incluso que me preguntes esto. Parece al final que es más importante este tema que la pérdida de mi hijo. No hay ningún problema, no lo ha habido nunca. Este chico debe estar ya cansado. Yo tengo muy buena relación con él, nos llamamos y me da ánimos y no hay nada”, aclaraba una vez más Rosa, que da por “zanjado” el malentendido que hubo después de que el cántabro sacara una versión de ‘Dos hombres y un destino’ sin avisar previamente a Álex, que hizo público su enfado.

“Él lo diría porque en aquel momento lo sentiría, él no está para responder. Eso no tiene ninguna polémica”, quitaba hierro al asunto la catalana, que aún mantiene el contacto con David: “El chico sacó su disco, luego lo hizo con Álex y luego lo hizo solo y no hay tema. Yo le escucho y le he seguido. Me hacía mucha gracia y me gusta mucho”. Por su parte, Bustamante, más escueto, ha vuelto a recalcar que “verdad nada más que hay una” y que “siempre nos hemos querido, lo demás es mentira”.

La madre de Álex González está “en la etapa de aceptar” su pérdida