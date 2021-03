David Bustamante, Rosa López, Manu Tenorio y Javian, entre otros artistas, acompañaron en todo momento a la familia y no pudieron evitar romperse al abrazar a Rosa, la madre de Àlex. También estuvo allí David Bisbal, que fue uno de los primeros en hablar ante los medios al conocer la noticia. “Es terrible. Pensamos que la vida es eso, un abrir y cerrar de ojos. Cuando hoy me he despertado y he visto a mis niños, que además estoy con los tres, me he abrazado y me he acordado de Bruna, que es su hija”, reconocía el artista.