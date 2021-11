A Natalia Ferviú le encontraron un bulto en el pecho durante su embarazo: "Qué mal lo pasé"

Pero ahora, a través de sus redes sociales, Natalia Ferviú ha querido compartir un duro momento que tuvo que atravesar durante su tercer trimestre de embarazo. En aquel momento no quiso compartirlo "por vergüenza" y porque no le "daba la vida", pero ahora cree que puede "servir de ayuda" a otras mujeres que pasen por lo mismo . La estilista ha comenzado situando a todos sus seguidores: se encontraba a dos semanas de dar a luz, acababan de mudarse y su chico tenía un codo roto y un esguince de tobillo.

Con esa complicada escena, la estilista acudió a urgencias por una urticaria, "una reacción alérgica provocada por el calor y un collar de fantasía", pero terminaron haciéndole una biopsia. Según ha contado ella misma, al llegar al hospital le detectaron "un bulto en el pecho izquierdo" . Afortunadamente quedó en un susto ya que eran " cilindros de tejido mamario con cambio lactacional " y no identificaron "signos de malignidad", pero durante una semana hasta conocer los resultados lo pasó "mal".

La estilista no quiso contarlo para "no alarmar" a su círculo más cercano, pero ahora que todo quedó en un susto y que ha pasado un tiempo, Ferviú ha explicado que puede servir "de ayuda" su experiencia ya que "apenas hay información". "Lo que tampoco sabía es que un parto por cesárea no te libra de una recuperación del suelo pélvico", ha añadido, ya que "en esas" se encuentra cinco meses después de dar a luz.