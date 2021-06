Natalia Ferviú se muda de casa poco antes de ser madre: "No estoy para pillar peso ni estrés"

Natalia Ferviú y Carlos Pereiro, líder de la banda 'Novedades Carminha', están esperando a su primer hijo

Si todo sale tal y como está previsto, la pareja tendrá al bebé el próximo mes de julio

A punto de tener en brazos a su retoño, la estilista y su novio se han mudado a una nueva casa

¡Natalia Ferviú está a punto de conocer a su primer hijo! Fue ella misma quien, a través de su cuenta de Instagram, sorprendía a sus admiradores con esta inesperada noticia. A la tinerfeña solo le bastó una foto en la que dejaba al descubierto la tripa y una frase bastante muy significativa: “Hay una cosa que te quiero decir”, para informar que se estrenará en la maternidad el próximo mes de julio, si todo sale como está previsto, junto al músico Carlos Pereiro, líder de la banda Novedades Carminha, con quien mantiene una relación sentimental desde 2016. A muy pocos días de ampliar su familia e iniciarse en esta nueva etapa, la pareja se está instalando en una nueva casa.

“Últimamente no me he dejado ver mucho por aquí, ando hasta arriba entre el curro, las pruebas médicas del final del embarazo, la puesta a punto de la casa nueva…”, justificaba los motivos de su ausencia en redes. “Me mudé hace unas semanas y quería agradeceros muy mucho a quienes me dijisteis que contactara con una empresa especializada que se encargara de todo, porque ha sido el mayor de los consejos”, estaba contenta con la decisión que había tomado ya que había hecho que la mudanza fuese más “ligera y bonita”.

Ferviu, muy contenta con la compañía que había contratado para este proceso tan duro, mostraba unas imágenes del resultado final a través de un post en el que se se sentaba sobre las cajas que esconden el interior de su inmueble: “Gracias infinitas por hacerme la vida fácil, especialmente en este momento tan delicado para mí en el que no estoy para pillar peso ni estrés”. Un posado que no ha pasado desapercibido para sus más de 400 mil seguidores, que han enviado a la it girl numerosos mensajes cariñosos en esta recta final tras verla embarazadísima. “Estoy un poco asustada la verdad, a ver qué tal se da…”, reconocía en el tablón de este post cómo los nervios iban aumentando según se aproxima el momento de dar a luz.

Natalia Ferviú relataba las complicaciones que estaba sufriendo en este primer embarazo

Este retorno a las redes se produce casi un mes después de que Natalia revelara las complicaciones que estaba padeciendo en este primer embarazo. La estilista explicaba que su bebé se había puesto “de culete” a estas alturas. “Y por mucho que una intente aceptar que son cosas que pasan, ha aparecido esa vocecita que hace que te replantees si lo ‘estás haciendo bien”, confesaba que le había invadido la culpa al enterarse de esta incontrolable situación. La exasesora de ‘Cámbiame’ cayó en “la trampa” de creer que había sido responsabilidad suya y no podía evitar que pesara eso de haber sido “mala madre”.

