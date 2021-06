de dar las explicaciones oportunas a sus dos millones de seguidores, la mediana de las Pombo fue a más, y dejó claro que no es "estúpida" como para compartir algo tan importante como esto sin estar segura de que está haciendo lo correcto. "La gente que está diciendo que me vacunan porque me apellido Pombo y porque tengo dos millones de seguidores, no sé si os creéis que soy estúpida o algo y, después de siete años en redes sociales, no he aprendido lo que hay que poner y lo que no. Si hubiese sido por enchufe, ¿creéis que lo pondría en Instagram?", preguntaba al aire, zanjando así un tema que ha vuelto a involucrar a María en otra polémica.