La mujer del almeriense, sin embargo, tuvo un imprevisto que ha descubierto con naturalidad tras leer un comentario que resaltaba una parte específica de este impresionante look. “Menudo escote” , se quedaban sin palabras con la abertura del vestido en el pecho de Zanetti, que comentaba la razón por la que es tan pronunciado: “El vestido era pequeño para mí en la parte de arriba” . No obstante, sus seguidores, una vez conocieron sus circunstancias, siguieron alabando su arriesgado estilismo: “¡Espectacular! Aunque sea algo pequeño de arriba, es un vestido precioso y lo luces de maravilla”.

No es la primera vez que Rossana decide terminar con la idea de perfección que se vende en las redes o en este tipo de actos. La actriz, hace justo un años, compartía una serie de fotografías de una sesión de fotos e iba más allá al compartir la realidad que se oculta tras estos posados. Lo que parecía un vestido hecho a medida pasaba a tener truco, ya que era dos tallas más pequeño de lo que ella suele usar. “Todo se ve bonito y perfecto en la publicación anterior, pero el vestido no me cerraba del todo”, confesaba Rosanna, que lo destapaba para “mostrar los detalles y la realidad que no se ve en una foto profesional”.