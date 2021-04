Selena Gomez escribe a Pedro Sánchez: "Necesitamos su ayuda"

Selena Gomez apuesta por un radical cambio de look

El nombre de Selena Gomez lleva sonando con fuerza desde hace varios días. Y no precisamente por nada relacionado con el ámbito político. La cantante de 'Can't keep my hands of myself' sorprendía a todos sus seguidores a través de la cuenta de su línea de productos de belleza Rare Beauty al compartir una imagen con su último y radical cambio de look. ¡Ahora es rubia platino!