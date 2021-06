En ella, la actriz de Hollywood ha verbalizado lo que sintió cuando los médicos le aseguraron que había un 99% de probabilidades de que no saliese de aquello. Pero ella lo consiguió. Stone ya había sufrido varios incidentes previos, pero por su profesión su entorno trataba de quitarle importancia. "Cuando eres actriz todo el mundo piensa que estás actuando cuando les dices que no te sientes bien", ha expresado con sentido del humor. Sin embargo, esa vez estaba claro que algo no iba bien.