Fernando Guallar: "Tengo 32 años y estoy en tratamiento por una trombosis pulmonar por covid-19"

Después de aquello, tal y como manifestó a sus oyentes con la voz entrecortada, las pasó “canutas”. Durante 48 horas “los indicadores eran bastante malos” y su vida llegó a correr peligro. Posteriormente supo que entre medias había sufrido un ictus “del que afortunadamente parece que no han quedado secuelas”. Perdió siete kilos, masa muscular, la voz y a ese contacto estrecho que formaba parte de su entorno más íntimo.

Su intención en este regreso a las ondas era dejar claro que “este puñetero virus no atiende ni a deporte ni a razones ni a nada”, que aunque pensaba que esto no le iba a tocar, que se sentía fuerte, que había tomado todas las medidas de seguridad a lo largo de este largo año de pandemia, conoció la peor cara de la covid-19. Y esto ha servido para recordarnos que el coronavirus no ha desaparecido, sobre todo después de ver los centenares de actos irresponsables que se produjeron tras el levantamiento del estado de alarma.