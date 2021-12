Batu ignora las advertencias de Poyraz y Haziran, en el próximo capítulo: "Puede que no me marche"

Haziran ha creído la versión de Poyraz y se ha enfrentado a Batu

Poyraz y Haziran se dan una nueva oportunidad

'Ada Masalı: el cuento de la isla', cada tarde en Divinity

Después de aclarar la situación con Poyraz, Haziran tendrá un cara a cara con Batu. Ya no confía en él y eso tiene consecuencias. "¿Qué fue lo que le dijiste a Poyraz? Le dijiste cosas que no eran ciertas. A partir de ahora te mantendrás distanciado de él. No quiero que vuelvas a contarle mentiras de mi", le dice a Batu, que vuelve a ocultar sus verdaderas intenciones. "Mi única intención era protegerte. Puse a prueba a Poyraz para ver si realmente te amaba", le dice a Haziran, que se despide fríamente con un simple adiós.

En el próximo capítulo de 'Ada Masalı: el cuento de la isla', Batu no se dará por vencido y dolido por la actitud de Haziran, se plantea seguir adelante con su particular guerra. "Puede que me marche o puede que no", le dirá a Birick, que le dejará a cargo del café de Melisa.

La nueva oportunidad de Haziran y Poyraz

Después de todo lo ocurrido en las últimas horas y viendo que Batu está haciendo lo imposible por quedarse en casa de Haziran, Poyraz pasa a la acción y decide llevárselo a su casa para alejarle de ella.

Y con Batu encerrado en una habitación en su casa, Poyraz regresa a casa de su socia. "¿Crees lo que te digo sobre Batu y sus artimañas? Este tío es realmente malo, ¿cuándo te darás cuenta?", le dice a Haziran, que insiste en saber qué ocurrió para que le agrediera. Y no tardará en descubrirlo. "¿Te habló del pasado? ¿Te dijo algo que te sentó mal? No valió la pena. Teníamos un grupo de amigos común, todo el mundo decía que hacíamos una buena pareja. Lo intentamos pero no funcionó. Fue una tontería y nunca pasó nada. Era un tío raro y divertido. Debió contarte alguna cosa que no era verdad. No le des importancia, por favor", le dice la joven, que logra así calmar a su socio, que se queda un rato con ella para disfrutar de esta nueva oportunidad.

A la mañana siguiente, Poyraz obliga a Batu a abandonar la isla pero antes Haziran tendrá una charla con él. "Hay un asunto que tengo que resolver. No dejaré que vaya diciendo cosas de mí. Le dejaré claro que no debe hablar de mí nunca más", le dice a un Poyraz muy satisfecho.

Zeynep y Selma resuelven sus problemas

Por otro lado, tras la discusión con Latif y después de regresar a su casa, Zeynep y Selma tendrán la oportunidad de sincerarse de una vez por todas y solucionar sus diferencias. Después de años distanciadas, las dos hermanas se reconcilian y ponen punto y final a un enfrentamiento que ya duraba demasiado.

La mentira de Melisa

Mientras, Melisa se ve obligada a mentir después de lo ocurrido con Alper. En un intento desesperado por evitar que Birick lo descubra, asegura que está saliendo con Burak, el camarero del hotel. Algo que no sentará muy bien a su amigo. "Sigo con mi vida, Alper. Burak es mono y llevamos un tiempo viéndonos. Estamos bien y espero que tú seas feliz", le dice a Alper, al que le reprocha que después de años le confesara que en el instituto estaba locamente enamorado de ella.

No faltes a tu cita con Haziran y Poyraz

Batu e Idil no han podido con Haziran y Poyraz. El amor que existe entre ellos puede con todo y, pese a todo, están más unidos que nunca. Sin embargo, sus dos enemigos no parecen dispuestos a darse por vencidos. ¿Qué pasará? Si quieres descubrir qué ocurre con los protagonistas de 'Ada Masalı: el cuento de la isla', no puedes faltar a tu cita diaria. De lunes a viernes a las 18:50 horas en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS