Batu sorprende a Poyraz y le deja libre, en el próximo capítulo de 'Ada Masalı': "Estás realmente enamorado"

Después de la agresión de Poyraz y tras una charla con Haziran, Batu se presentará en la comisaría para tener una sorprendente charla con él en el próximo capítulo de 'Ada Masalı: el cuento de la isla'. "No debí decir lo que dije, me disculpo pero lo cuestión es que no fiaba de ti. Tan solo quería proteger a Haziran y saber si ibas en serio y quería saber si eras mala persona o no. Por eso te hice enfadar. Por fortuna, no eres como yo pensaba. Estás realmente enamorado, con eso me basta", le dirá al dueño de la almazara, a quien no denunciará y podrá salir en libertad. "¿No creerías que iba a ponerte una denuncia? Mi conciencia no me lo permitiría. Haziran te está esperando fuera", le dirá al empresario. ¿Qué está tramando Batu?