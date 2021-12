Idil tiende una trampa a Poyraz, en el próximo capítulo de 'Ada masalı: el cuento de la isla': "Estoy enferma"

Idil, que ya había dado muestras de ser la auténtica villana de esta historia, muestra su lado más oscuro. Tras cambiar unos análisis médicos para aparentar estar gravemente enferma, la joven se encontrará con el dueño de la almazara, que incapaz de dudar de su amiga, le tenderá nuevamente su mano para superar juntos este mal momento. "Idil, ¿estás bien? Sé que ha pasado algo. Sabes que no te voy a dejar sola", le dice a la joven, que entre lágrimas le dirá que está muy enferma. ¿Será descubierta?

Después de unas semanas muy complicadas y tras la visita a una pareja de ancianos muy conocidos en el pueblo, Haziran tendrá una importante conversación con su socio. "He pasado un gran día, ha sido una experiencia muy diferente. Poyraz, ¿me has perdonado verdad? Por favor. De verdad necesito oír eso de tu boca. Ya has visto como se hace, hablando las cosas, comprendiendo las intenciones de la persona que tienes delante. Es más fácil amar y estar enamorado", le dice al joven, que le abrirá de nuevo su corazón. "Te perdono".