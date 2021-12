Haziran reprocha a Poyraz su actitud, en el próximo capítulo de 'Ada Masalı': "Es una vergüenza"

Poyraz descubre que Batu ha mentido pero Haziran no le cree

Haziran no cree que Batu mienta y se enfrenta a Poyraz

Desde que Haziran llegó a la isla, Poyraz ya no es el mismo. Por primera vez ha olvidado su orgullo y ha sido capaz de perdonar una traición y por ese motivo no dejará que Batu se salga con la suya. En el próximo capítulo de 'Ada Masalı: el cuento de la isla', se presentará en casa de Haziran, que tendrá una larga lista de reproches contra él. El primero por supuesto, por qué ha ido con Idil a su casa. Pero ese no será el unico. "No me puedo creer que estés haciendo esto, es una vergüenza. Al final acabarás equivocándote, incluso cuando tienes razón. ¿Por qué has venido sin avisarme?", le dirá al empresario.

La complicada relación de Haziran y Poyraz

Tras el incidente con Batu, la relación de Haziran y Poyraz se vuelve a complicar por celos y porque, a pesar de su gesto, el dueño de la almazara sigue sin fiarse del amigo de su socia. "¿No has estado con él toda la noche? Vete con él si está tan solo. Podrías haberme consultado antes de pedirle que no me denunciara. Parece que no sabía como eras", le dice el dueño de la almazara a Haziran, que insiste en saber el motivo por el que golpeó a su amigo.

El plan de Batu

Y Poyraz tiene razón. No haber presentado denuncia contra él no es mas que una parte del maquiavélico plan que ha urdido con Zeynep. "Todo está bajo control. Mi plan funciona como un reloj. Poyraz se acabará volviendo loco, se quedará solo y Haziran se alejará de él. Después seremos felices y comeremos felices. Nos iremos y Haziran no querrá volver a poner ni un pie en esta isla", le dice a la madre de la joven.

Poyraz descubre la verdad sobre Batu

El dueño de la almazara no tardará en confirmar sus sospechas. Durante una visita al hospital para interesarse por el estado de salud de Idil, el médico le contará la verdad sobre Batu. "Estuvo aquí sin moverse pero estaba fingiendo", le dice a Poyraz, que enloquece y vuelve a enfrentarse al amigo de Haziran, que será testigo del su airada reacción. "Coge tus cosas y vete de aquí. No vas a decir ni una palabra. Coge tus cosas y lárgate. Eres un pedazo de escoria. ¿Quién te ha mandado? Tienes cinco minutos para largarte".

Pero Haziran no le cree. "¿No ves lo que está pasando? Ese tío te está llevando por donde quiere. He hablado con el médico, no perdió el conocimiento. Ese tío no hace más que jugar y tú eres su juguete", le dice a su socia, que se enfada todavía más con él. "Puedo protegerme sola, no soy estúpida", responde Haziran, que acaba instalando a su amigo en su casa para desesperación de Poyraz.

La historia de amor de Haziran y Poyraz se ha convertido en una carrera de obstáculos. La traición, los celos, el orgullo, Zeynep, Aliye, Idil... y ahora Batu. Todos son complicaciones. ¿Podrán superar esta última?

