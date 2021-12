Poyraz rescata a Haziran durante su accidentada cita, en el próximo capítulo de 'Ada Masalı'

Ni Birick, ni su madre, ni su tía.. Nadie recuerda su cumpleaños y eso la destroza. Haziran está decepcionada con todos. Sin embargo, lo que no imagina la joven es que Poyraz sí ha recordado una fecha tan importante y le prepara una celebración muy especial, que hará de este día un día mágico e inolvidable. "Felicidades, me alegro de tenerte. Te juro que tú y yo vamos a vivir un sueño juntos. Estaremos siempre juntos", le dice cuando se ven.

Pero ellos no serán los únicos en contra de esta historia de amor. Aliye y Zeynep sigue obsesionadas con separarles. Sin embargo, estas vez ellos no parecen dispuestos a permitírselo. "No hagas nada que nos haga infelices", le advierte Poyraz a su abuela.

Angustiada, la culpa puede con ella y decide sincerarse con Aliye, a quien desvela su turbio plan. "Creí que así me querría y se quedaría conmigo. Después de un tiempo le diría que me encontraba mejor pero no pasaría nada porque se enamoraría de mí", le dice a la abuela de Poyraz, que reacciona muy mal. "No tienes ningún derecho a jugar con los derechos de mi nieto. Voy a contárselo todo a Poyraz y jamás en la vida volverás a acercarte a él", le advierte.