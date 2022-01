Aunque finalmente Mercan ha sido el nombre elegido por la intérprete y su marido, el también actor Burak Yamantürk, cuando supo que estaba embarazada la protagonista de 'Amor a segunda vista' solo tenía un (peculiar) nombre en la cabeza. Así lo confesó a la revista 'Hürryet', donde también reconoció que su propuesta no había encontrado el apoyo suficiente. "Me gusta Üzüm (uva) pero todo el mundo me sigue diciendo 'no le hagas esto a tu hija, Özge' pero creo que es un buen nombre. Además, Üzüm Yamantürk suena bien. Pero definitivamente obtuve un voto negativo para este nombre. Creo que llamaré a mi hija Üzum en secreto", contaba entonces con mucho sentido del humor a la publicación.