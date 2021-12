Çağla acepta la propuesta de matrimonio de Ozan, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Ozan cree que Esra le está engañando y le pide matrimonio a Çağla

El empresario cree que su acercamiento forma parte de un plan para arruinarle

Todo ha saltado por los aires. Cuando Ozan estaba más seguro que nunca de su relación con Esra, un malentendido ha acabado con todo. "Dije que intentaría que se enamorara de mí y que le rompería el corazón para que pagase por todo lo que me hizo", le decía Esra a Zeynop sin imaginar que Ozan estaba escuchando y malentendiendo todo. Convencido de que su exmujer está jugando de nuevo con él y que todo lo que está pasando en los últimos días solo forma parte de un plan, el empresario ha pedido matrimonio a Çağla.

En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza' seremos testigos de la respuesta de Çağla, que tras unas dudas iniciales confiará en las explicación de Ozan y aceptará su propuesta. "No me fijaba en ti, es culpa mía pero cuando me dijiste lo que sentías lo entendí todo. Lo he estado pensando, mereces ser feliz", le dirá a la joven con la que llegará al trabajo para demostrarle a Esra que no ha ganado la batalla.

Esra y Ozan estaban en su mejor momento

Después de meses complicados, Ozan y Esra estaban dándose una segunda oportunidad y empezaban a dejar atrás todos sus problemas. "Tengo mis razones para decirte lo que te dije esta mañana. Te he recriminado mucho pero confío en ti y en todas las decisiones que quieras tomar. Hoy te amo más que ayer", le decía el empresario, que se sentía vencedor en su batalla con Çinar cuando Esra le confesaba que no iba a aceptar el puesto de asistente.

Çağla confiesa sus sentimientos a Ozan

Consciente del acercamiento entre Esra y Ozan, Çağla está dispuesta a dar el paso definitivo. "Estoy enamorada y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que estemos juntos. Hasta ahora no he podido vivir porque tenía miedo a que me lastimaran pero prefiero que me hagan daño a no confesar lo que siento", le dice a su hermano.

Sin embargo, su plan no sale como ella espera. Ozan la planta por quedarse con Esra y cuando acude a la cita se encuentra con una Çağla muy molesta que acaba confesando furiosa. "Me estoy esforzando para que te fijes en mí pero es imposible. Te importo tan poco que se te había olvidado. Ozan, yo te quiero, estoy enamorada de ti. He esperado pacientemente pero solo soy un fantasma en tu vida. Cada día te alejas más y no puedo soportarlo", le dice sin imaginar lo que ocurrirá apenas unas horas después.

