Ozan advierte a Çinar, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza': "No pises mi camino"

La tensión entre Çinar y Ozan es cada vez mayor. La terquedad del joven de arrebatarle a Esra ha enfurecido al empresario, que en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza' volverá a dejarle claro que no tiene nada que hacer. "Ve por tu camino, Çinar. No pises el mío. Esra no va a firmar ese contrato", le dirá al que fuera su mejor amigo, que volverá a insistir. "El que se entromete eres tú Ozan. Ayer viniste a llevártela. ¿Qué crees? ¿Qué puedes interrumpir todas nuestras reuniones? ¿Qué harás cuando acepte mi oferta de trabajo?", le responderá al empresario.

Consciente de los planes de Çinar, Ozan intenta normalizar su relación con Esra, que intenta ocultarse de todos y sigue barajando la posibilidad de trabajar al lado de su amigo. "Tengo que ir con cuidado. Van a pensar que me habéis ascendido por estar contigo. Adoro mi trabajo y se me da muy bien. Creo que podría ser incluso mejor en ese puesto y me llevo muy bien con Çinar. No eres nadie para hablarme así y quiero que respetes mis decisiones. No sé qué problema tienes con Çinar pero a mí no me metas", le dice a Ozan, que no está dispuesto a permitir que trabajen juntos. "No quiero que trabajes con Çinar. Se acabó".