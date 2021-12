Ozan y Çinar, enfrentados por conquistar a Esra, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Tras descubrir la verdad sobre Esra y Ozan, Çinar tendrá un duro enfrentamiento con su amigo. "Es tu exmujer. Te conté todo lo que sentía por ella como un imbécil, te pedí consejos. ¿No te daba vergüenza? ¿No pensaste en cómo me sentiría? ¿Te estabas riendo de mí?", le dice al que fuera su mejor amigo antes de propinarle un puñetazo y dejarle claro que no está dispuesto a dejarla escapar. "Quiero a Esra y no renunciaré a ella. Ella ya cerró ese capítulo y por eso está huyendo. Haré todo lo que pueda para conquistarla. No es decisión tuya sino de ella", le dice a Ozan, que no piensa permitirlo. "¿Cómo iba a saber yo que te enamorarías de ella? Cuando me lo dijiste seguía muy enfadado con ella y quería sacarla de mi vida. Como te acerques a Esra nos veremos las caras".