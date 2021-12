Çağla, muy cruel con Esra, en el próximo capítulo: "¿Puedes ayudarme con los preparativos de la boda?"

Esra besa a Ozan y confiesa sus sentimientos a Ozan

Çağla se presenta en el hotel para evitar el acercamiento

Tras ver la imagen de Esra en brazos de Ozan y después de impedir que la imagen viera la luz, Çağla se presentará en el hotel donde ambos se alojan para evitar que el acercamiento entre ambos vaya a más. "Me alegro de que Ozan me invitara, me insistió tanto que no pude decirle que no. Me pareció que estaba deseando estar conmigo y vine", le dirá a Esra, que sigue totalmente devastada.

En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', ambas tendrán un duro cara a cara en el que la empresaria se mostrará cruel e implacable con su adversaria. "Cuando volvamos a Estambul, ¿te importaría ayudarme con los preparativos de la boda? No sé por donde empezar y no me olvido de tu ayuda con el reloj. Por cierto, me dijiste que tenías novio y que lo averiguaría dentro de poco. ¿Qué ha pasado?", le dirá a la joven, que advertirá a su enemiga. "No lo conocía bien, no era quien yo creía que era. Ten cuidado tú también".

Esra besa a Ozan

Después de descubrir el nuevo distanciamiento de Esra y Ozan, Musa y Zeynep se han puesto manos a la obra y han propiciado el reencuentro de ambos en el hotel con la intención de que solucionen sus diferencias. Los reproches y el tema de la boda no tardan en surgir. "He aceptado la oferta de Çinar y estoy de vacaciones", le dice a Ozan, que intenta mantener la calma y mientras Musa y Zeynep planean un nuevo encuentro entre ellos para que arreglen las cosas.

Y parece que todo va según lo previsto. Después de varias horas y tras ver a su exmujer en estado de embriaguez, Ozan acudirá en su ayuda. Sin embargo, las cosas no salen como esperan. Esra vuelve a lanzar a su ex duros reproches. "Fuiste muy convincente. Te creí. Creí todo lo que me dijiste. Yo estaba convencida de que sentías algo por mí pero no era verdad. Soy idiota porque me lo creo todo", le dice justo antes de que reciba la llamada de su prometida. "¿De verdad has sido sincero con Çagla? ¿Le contaste lo cruel e insensible que fuiste conmigo?¿Por qué no le cuentas que estuviste conmigo la noche antes de pedirle matrimonio? Cuéntale cómo me besaste. Vais a vivir en la casa que yo decoré", le dice fuera de sí mientras él la coge en brazos y la lleva a su habitación, donde Esra le besa y le confiesa sus sentimientos. "¿Por qué lo hiciste? Quería que te enamoraras de mí y todavía quiero", le dice a Ozan, que le echa en cara los motivos por los que regresó a su vida.

Dolido y destrozado con todo lo ocurrido, Ozan se sincera por fin con Musa y le cuenta el plan urdido por las dos amigas. "Todo ha sido una mentira. Vino a la empresa para destrozarme. Quería vengarse. ¿Lo comprendes? Ha sido un juego. Lo oí yo mismo. Fui a verla y estaba hablando con Zeynep. Vino a la empresa para vengarse, para hacerme sufrir. Lo escuché todo", le dice el empresario, que a la mañana siguiente recibirá la visita de su prometida.

La tensión es máxima y Ozan y Esra tendrán un nuevo enfrentamiento en el que la joven volverá a sincerarse. "No estoy bien, no soy feliz. Me duele el corazón. Hiciste que me enamorara de ti atravesaste mis defensas y me dejaste destrozada".

Çinar y Çağla, enfrentados

La boda con Ozan ha provocado que Çinar y Çağla se enfrenten cuando la joven quiere que su madre acuda a la boda. "¿Qué clase de madre crees que es? Lo liará a todo y se volverá a ir. Jamás me ha aportado nada. No la quiero en mi vida", le dice Çinar.

Sin embargo, una cosa llevará a la otra Çinar intentará advertir a su hermana. ¿Por qué quieres casarte con Ozan como si tuvieras prisas? Si tan bien os va por qué tanta prisa. No sé cómo no lo ves", le dice a su hermana, que le dará una dura respuesta. "No estropees mi felicidad".

