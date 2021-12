Esra y Ozan se reencuentran tras su ruptura, en el próximo capítulo: "Es imposible"

Y nada más comprometerse, la pareja anuncia la noticia a todos sus compañeros de trabajo, incluida Esra, que se queda totalmente devastada al no poder entender qué es lo que ha ocurrido para que las cosas hayan cambiado tanto en apenas unas horas. "¿Qué haces? ¿Te has vuelto loco? Dime que es una broma y que no es verdad. Ha tenido que pasar algo. Tú no me harías algo así. Deja de mirarme. No harías promesas, no hablarías de tus futuros hijos con alguien para luego decepcionar a alguien. Eres un hombre deleznable", le dice a Ozan.