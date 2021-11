Esra tiene dudas sobre lo que ocurrió con Ozan, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Ozan se lleva a Esra a su casa tras la fiesta de cumpleaños

Esra contará su versión sobre la separación a todos en la empresa

La historia de Esra y Ozan, cada tarde en Divinity

Tras amanecer en casa de Ozan, Esra empezará a tener dudas sobre lo ocurrido la noche anterior. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', la joven no recuerda nada e intentará descubrir disimuladamente si pasó algo. "Siento lo de anoche y encima no has dormido en tu cama, ¿verdad que no?", le dice a su ex, que responde airadamente. La guerra volverá a estallar. "Ya tengo un nuevo trauma que añadir a mi memoria. Siento no haberte dejado tirada en la acera. ¿Qué podía hacer? ¿Qué iba a decirle a tu madre?", le dice a su exmujer.

Ozan, cada día más celoso

Por mucho que Ozan lo intente, la atracción que siente por Esra es más que evidente. Y no podrá disimularlo cuando la joven aparezca deslumbrante en la fiesta de cumpleaños de Çağla. Pero él no será el único. Çinar se quedará boquiabierto con su aparición. Y él no tendrá que disimular. Nada más verla se reunirá con ella provocando así los celos de su exmarido, que no puede quitarles el ojo de encima.

Cada gesto, cada mirada ponen a prueba al empresario, que no dudará en tener un nuevo cara a cara con su exmujer. "¿Qué estás haciendo. No me gustan este tipo de cosas en mi empresa. ¿Hay algo entre Çinar y tú? Estáis siempre juntitos". Y sus palabras le delatan. "Ozan creo que estás celoso. Siempre me estás preguntando por Çinar, nos observas a escondidas e intentas hacerme hablar. Eres un entrometido, tienes unos celos que te mueres. Admítelo. Aún no me has olvidado".

Acorralado, intenta mostrar indiferencia. "Ni tú ni Çinar me importáis nada pero no montéis un escándalo en mi empresa. No me importa nada", le dicec Ozan, que se verá obligado a cogerla de la mano y esconderse con ella en un armario cuando Çinar vuelve a aparecer en escena. "Seguro que estabas loco por estar tan cerca de mí".

La guerra ha estallado y los celos les llevan a utilizar a Çinar y Çağla. Mientras Esra baila con su compañero de beca, Ozan se lanzará a la pista de baile con la hermana melliza de su amigo, que empezará a confiar en que tiene una oportunidad con el empresario.

Esra cuenta su versión

Después de unas copas y molesta por lo que se dice sobre la exmujer de Ozan, Esra cuenta su propia versión. "Una persona me dijo que su exmujer no era una tan mala. Llegó a sacrificarse muchísimo por él. Se esforzó para que empezara con su negocio pero que vive tan entregado a su empresa fue incapaz de ver los sacrificios que hizo. Señor Ozan, ¿es verdad lo que me ha contado mi amiga?", le dice a su exmujer que abandonará precipitadamente la fiesta.

Por supuesto, Ozan la seguirá inmediatamente para no dejarla sola. Finalmente, se la acaba llevando a su casa, donde entre sueños, Esra está a punto de confesar. "No te imaginas por todo lo que he tenido que pasar, no te imaginas lo triste que estoy. Ozan, quédate conmigo".

La guerra sigue en el barrio

Viendo el éxito del restaurante, la madre de Ozan prepara su venganza y le ofrece una comida en mal estado a uno de los clientes del restaurante para que acuda al hospital y les denuncie por intoxicación.

No faltes a tu cita con Esra y Ozan

Pese a sus enfrentamientos y el rencor que sienten el uno por el otro, lo cierto es que los sentimientos han empezado a aflorar. Esra y Ozan están cada vez más unidos pero todavía no han sido capaces de pasar página para poder empezar de nuevo. ¿Lo lograrán? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita diaria con ellos. De lunes a viernes a las 19:30 horas, en Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS

Si quieres disfrutar de 'Amor Lógica Venganza' y de las telenovelas de más éxito de Divinity completas y además ver por adelantado los capítulos de las telenovelas actuales, suscríbete a Mitele PLUS. ¡Podrás disfrutar, sin publicidad, de tus historias de amor favoritas!