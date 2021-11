Esra sorprende a Ozan en la fiesta de Çağla, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Ha llegado el gran día. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza' , Çağla lo tendrá todo listo para la celebración de su cumpleaños en su casa. Ozan no se lo perderá pero con lo que no cuenta el empresario es con que Esra también aparecerá en la fiesta. ¿Qué pasará cuando se encuentren allí?

El juego de Ozan y Esra se les está yendo de las manos. Esra sigue sin desvelar el secreto que podría cambiarlo todo. "No sabe porqué estuve tan enfadada durante el divorcio. ¿Estuvo conmigo en ese momento? No, y nunca lo sabrá", le dice a su amiga. Pero ocultar que fueron pareja en el pasado están provocando algunas situaciones muy difíciles. Çinar está cada vez más interesado en su compañera y Ozan empieza a sentirse muy incómodo con esa relación . "¿Llama a un compañero de trabajo lo ves normal?", le dice a su hombre de confianza. La cercanía de la pareja, que cada vez está más unida, empieza a exasperarle. ¿Qué hará el empresario después de encontrarles juntos en el restaurante?

Muy molesto y dolido, en cuanto Çinar se vaya acudirá al restaurante. "¿No te da vergüenza? Has incluido el restaurante en la app, ¿has informado a la empresa? ¿Fue Çinar? Ahora sois inseparables, ¿no?", le dice muy molesto, que le exige a Esra que informe de que se trata del restaurante de la empresa.

Pero ella no será la única que se lleve una reprimenda. Çinar será el siguiente. "Hasta ayer querías que te despidiéramos, ¿qué ha cambiado?", le pregunta en un intento desesperado por averiguar qué interés tiene en su exmujer. "No nos gusta que nuestros empleados tengan relaciones entre ellos. Acabas de empezar a trabajar y eres el hijo del dueño. Sabemos que eres muy mujeriego. Ve con mucho cuidado", le advierte a Çinar, que le lanza una indirecta. "Si al final me enamorara de alguien de la empresa habrá que cambiar las reglas".