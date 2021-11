Esra pondrá a prueba a Ozan tras ganar una cena con él, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Esra logra cerrar un importante acuerdo y gana una cena con Ozan

La joven sigue adelante con su plan para reconquistar a su ex

Pese a que Çinar le complicó su plan con su intervención con el dueño del restaurante de lujo, finalmente el hermano de Çağla logrará que el empresario acepte, contra todo pronóstico, formar parte de la app de Ozan. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', Esra se saldrá con la suya y logrará la cena con su exmarido. ¿Qué pasará durante esa cita? ¿Cambiará algo entre ellos a partir de ahora?

Ozan le pide perdón a Esra

Todo se ha solucionado. Tras ver las grabaciones de la cámara de seguridad, Ozan retira la denuncia contra Esra y su hermano. Sin embargo, ahora toca lo más difícil: pedir perdón. Aunque en un principio no tiene intención de disculparse personalmente y le pide a Musa que lo haga en nombre de la empresa, Esra dejará las cosas claras. "Esto no me sirve. Puedes decirle que mientras no se disculpe no volveré a la empresa", le dirá al ayudante de su ex.

Finalmente, tras pensarlo detenidamente, Ozan acudirá a su casa pero su simple disculpa no será suficiente. Esra quiere más. "Me has dejado como una ladrona delante de todo el mundo. Me merezco algo más. Debías pensar que no era responsable, deberías haberme defendido ante los demás. Quiero que digas, lo siento mucho, soy un idiota", le dice al empresario, que cede y se disculpa como ella quiere no sin antes advertirle. "Será mejor que no tientes a la suerte. Te espero mañana. Aunque ha sido un alivio no verte mi conciencia no me deja tranquilo".

Sin embargo, su regreso a la empresa no será tan tranquilo como ella esperaba. Nada más llegar, Ozan la obliga a limpiar su coche y una de sus jefas la pondrá a prueba con un encargo imposible, lograr que uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad empiece a trabajar con ellos. Todo un reto que no dudará en aceptar si eso le ayuda a ganar la cena con su ex, que no cree que tenga la oportunidad de lograrlo. "Tu vida laboral aquí va a ser breve pero sigue trabajando".

El plan está en marcha y aunque no va según lo previsto, Esra tiene ahora una oportunidad de oro. La cena con Ozan podría cambiarlo todo entre ellos.

