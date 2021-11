¡Este viernes no hagas planes! En Divinity te hemos preparado el mejor plan para el inicio del fin de semana y no te lo puedes perder. A partir de las 23:30 horas, podrás disfrutar de un maratón de 'Amor Lógica Venganza' , la última comedia romántica turca, en los 'Love Fridays' de Divinity. Esra tiene un plan en mente: volver a conquistar a Ozan como ya hiciera hace años, pero él ya no es el mismo y no va a ser tan fácil ocupar su corazón de nuevo. ¿Funcionará la nueva estrategia de Esra?

Poco a poco vamos conociendo cuáles fueron las razones de la separación de la pareja. Y es que el dinero parece haber sido un tema clave en la relación. "Yo solo recuerdo los días que pasé en la calle mientras no me cogías el teléfono. ¿Recuerdas lo que dijiste? 'Nunca he estado enamorada de ti y no quiero que me des nada. No utilices el dinero para acercarte. No quiero verte nunca’ Esas fueron tus palabras. Ahora soy yo el que te lo dice. Sal de mi vida y no vuelvas a aparecer", le recrimina el ejecutivo.