Ozan regresa al barrio de Esra, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Prometió que jamás regresaría pero tras descubrir que su madre ha vuelto al barrio que le vio crecer a Ozan no le quedará más remedio que volver al vecindario de Esra en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'. "Te dije que ni se te ocurriera. Ya puedes meterlo todo de nuevo en las cajas. Ahora voy", le dirá a su madre visiblemente molesto con su decisión. ¿Qué hará cuando se encuentre de nuevo en aquellas calles? ¿Volverán los recuerdos de su pasado junto a Esra? ¿Se reavivará la llama del amor?

Tras descubrir que su hermano aceptó el dinero que ella rechazó Esra se ve obligada a volver a enfrentarse a su ex en un intento desesperado por dejarle claro que ella no tiene nada que ver. "¿Para qué le das a mi hermano el dinero que yo rechacé? No sabía que venía. Ni lo quise ni nunca te lo pedí y no puedo devolvértelo porque lo ha usado para pagar una deuda", le dice al empresario al que le asegura que ni hace falta que vuelvan a verse y que saldará la deuda en cuanto pueda.

La tensión entre ellos es cada vez mayor y empiezan a salir los trapos sucios del pasado. Dolido por las palabras de Esra, Ozan le recordará lo que él nunca ha podido olvidar. "Yo solo recuerdo los días que pasé en la calle mientras no me cogías el teléfono. ¿Recuerdas lo que dijiste? 'Nunca he estado enamorada de ti y no quiero que me des nada. No utilices el dinero para acercarte. No quiero verte nunca'. Esas fueron tus palabras. Ahora soy yo el que te lo dice. Sal de mi vida y no vuelvas a aparecer", le dice a Esra.

Sin embargo, puede que su petición nunca se haga realidad. Tras descubrir que la empresa busca becarios, se presentará al proceso de selección. "Voy a vengarme. Volverá a enamorarse de mí y se disculpará. Después acabaré con él", le dice a Zeynep.

Pero no será tan fácil. Ozan se presentará en el proceso de selección y la someterá a un tercer grado mucho más duro que al resto de candidatos. Lo que no imagina el empresario es que, a pesar de los nervios, saldrá airosa. "No he podido acceder a una educación tan buena pero he trabajado mucho y conociendo a personas de toda clase social. Esas personas son sus clientes y les puedo asegurar que las conozcan. Si me dejan puedo traerlas a esta empresa. Soy una mujer de negocios. Les mostraría que esta empresa es la solución a sus problemas. Puedo hacerlo", dice ante Ozan, que finalmente y contra la opinión de su equipo rechazará su incorporación a la empresa.

