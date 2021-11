Ozan humilla a Esra, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza': "No he terminado contigo"

Ozan y Esra se han declarado la guerra. Trabajar juntos va a ser una experiencia inolvidable para ambos. Pero por el momento, es el empresario el que tiene las de ganar. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza' , después de haberla obligado a llevar el café a la reunión, la tensión se volverá más que evidente entre ellos. "Todavía no he terminado contigo", se dice a sí mismo Ozan justo antes de ponerla en evidencia delante de sus compañeros y mandarla también a que haga sus recados personales y recoja sus trajes del tinte. "Querías un trabajo, ya lo tienes". ¿Qué hará Esra?

Pero, ¿qué ha pasado para que Esra acabe trabajando en la empresa? ¿Por qué Ozan ha aceptado darle el puesto a ella? Porque su exmujer conoce su punto débil y ha sabido llevarle al límite con un solo comentario. "Ya sé por qué no quieres darme el puesto. Tienes miedo a volver a enamorarte. Demuestra que me has olvidado y dame ese puesto", le dice al empresario, que pese a mantenerse firme en su decisión ante ella finalmente cae en su trampa. "Veremos quien tiene miedo". Comienza el juego. Un juego que ella cree que está hecho a su medida. "He conseguido el trabajo y ahora tengo que meterme en su cabeza. Lo pagará muy caro. Ozan va a estar más enamorado de mí de lo que lo estaba antes". ¿Quién ganará la partida?