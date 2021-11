Ozan creerá que ella es la responsable del robo de la base de datos

Esra estará a punto de desvelarse un gran secreto a Ozan

'Amor Lógica Venganza', cada tarde a las 19:30 horas

Aunque parecía claro que Esra era la responsable del robo de la base de datos de la empresa, la oportuna intervención de Çinar la ha salvado. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', Ozan se dará cuenta de la grave equivocación que ha cometido y lo injusto que ha sido con su exmujer. "No fue ella. La hemos culpado sin motivos pero entonces, ¿a qué vino anoche?", dirá el empresario, que no tardará en descubrir qué estuvo haciendo Esra en la empresa. ¿Qué hará ahora?

El secreto de Ozan

La incorporación a la empresa no está siendo un camino de rosas. Esra se ha convertido, en tan solo unas horas, en la chica de los recados de Ozan. Sin embargo, no tardará en descubrir el secreto mejor guardado de su ex. Al entregar los trajes en su casa y echando un vistazo entre sus cosas descubrirá que no ha sido capaz de deshacerse de una bola de cristal que le regaló por su cumpleaños. ¿Por qué la guarda? ¿Puede que no la haya olvidado aún?

Sin embargo, no tardará en darse de bruces con la realidad. Ozan regresa a su casa y estalla al verla allí. "Dámela, por favor. No la guardo por nada en concreto. Se colaría en la mudanza, ni siquiera sabía que la tenía. No tenías derecho a entrar en mi vida y mi casa como si nada hubiera pasado. Ahora vete y no vuelvas a entrar aquí. Que te quede claro que soy tu jefe y tú una simple becaria", le dice enfadado.

¿Qué oculta Esra?

Mientras, en el barrio la madre de Ozan ha empezado a buscar a la candidata perfecta para contraer matrimonio con su hijo. La noticia no tardará en llegar a oídos de Esra, que al ver a su ex aparecer en escena no podrá contenerse y se enfrentará de nuevo a él. "¿Quieres volver a casarte? Has venido a conocer a la chica. Ozan, quería darte las gracias por haberme contratado", le dice a su exmarido, que le hace una petición importante. "Para mí eres igual que el resto de empleados. Si sabes trabajar te quedarás. Si se te ocurre contarle a alguien que eres mi exmujer, te despediré".

Y es ahí cuando estalla de nuevo la guerra entre ellos. "¿Cuándo te has vuelto tan arrogante? Ya no queda nada del Ozan de antes, el que conocí era buena persona", le dice justo antes de empezar con los reproches. "No tienes ni idea de lo que me hiciste pasar", le dice a su ex, que se quedará muy perturbado con nlas palabras de Esra. "Por tu culpa yo... Olvídalo. Buenas noches". ¿Qué le pasó a Esra? ¿Qué no le ha contado a Ozan?

