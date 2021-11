Çinar se alía con Çağla para que conquiste a Ozan, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Ozan y Esra se quedarán encerrados durante horas juntos

A pesar de su guerra, la pareja tendrá un acercamiento

Cada tarde, un nuevo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Después de muchos años, Çinar se dará cuenta de que le había pasado inadvertido hasta ahora. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', el becario amigo de Esra descubrirá el gran secreto de su hermana. "¿Cómo no me he dado cuenta? Solo hay una razón para que le veas mono en ese vídeo. Te gusta Ozan. Estás coladita. Déjame que te ayude, tengo un plan. Vamos a hacer que se fije en ti", le dirá a Çağla, que reconocerá sus sentimientos por su jefe pero le pedirá a su hermano que sea discreto. "Sí, me gusta un poco pero no se lo digas a nadie y ni se te ocurra contárselo a Ozan. No se ha fijado en mí. Está claro que se comporta conmigo como con los demás", dirá resignada.

La nueva cita de Ozan y Esra

Ozan y Esra, obligados por Çagla tendrán una nueva cita en la que la tensión es más que evidente. "Me dio una lección que no olvidará nunca", les dice a Çinar y su hermana, que tiene claro que la joven trabajará en la empresa después de las prácticas.

Y como era de esperar, la situación se complica por momentos. "¿Por qué eres tan despreciable. Ayer te pasaste y no te lo consentiré. ¿Te crees que puedes decirme lo que te dé la gana porque tienes dinero?", le dice a Ozan, que le reprocha que eligiera el vestido y el perfume adrede para reconquistarle. "¿No voy a librarme de ti nunca? ¿Qué quieres?", le dice a su ex, que pone las cartas sobre la mesa. "Voy a convertirme en tu peor pesadilla. Despídeme y dile a todo el mundo quién soy".

Cada vez más enfadada con su ex, Esra pone en marcha un nuevo plan. El primer paso está claro. "Lo primero será acabar con su reputación. Enseñaré a todo el mundo cómo es el señor Ozan de verdad", dice a su amiga. Y dicho y hecho. A la mañana siguiente, el empresario se convertirá en el hazmerreír de sus trabajadores cuando ve la luz un vídeo de cuando estaban juntos. "Sé que has sido tú. No soy idiota y no me avergüenzo de mi pasado".

Pero la cosa no se quedará ahí. "El segundo paso es la alergia. Si yo tengo alergia a la albahaca él tiene alergias mucho peores", dice justo antes de plantarle un ramo de lirios en la cara. La situación es insostenible, y Ozan la obligará a tener un nuevo cara a cara. "Lo has hecho a propósito. ¿Quieres matarme? Si no hubieras venido a esta empresa nada de esto hubiera pasado. Deja el trabajo y todo se acabará", le dice a Esra, que acabará provocando que se queden encerrados en la terraza. ¡Menudo lío!

Las horas pasan y Esra y Ozan siguen en la terraza. "Después de todo lo que me has hecho siempre salgo perdiendo yo. Cógela antes de que cambie de idea", le dice mientras le pone la chaqueta sobre los hombros. Sin embargo, la paz dura poco. Los reproches no tardan en surgir de nuevo. "Eres egoísta. Solo piensas en ti. Éramos unos críos y ya pensabas solo en ti misma. Hacías que todos hicieran lo que querías porque sabías que estaba enamorado de ti. Sabías cómo manipularme", le dice Ozan, que no tardará en recordarla que le dijo que nunca había estado enamorada de él. "Tenías que haber estado enamorada para saberlo. Enamorarse duele. Siempre quieres que esa persona esté a tu lado y si ella no está aunque tengas el mundo en tus manos, te falta algo", le dice a su exmujer, justo en el momento en el que Çağla los encuentra en la terraza. ¿Podrán explicarle lo que sucede?

Y pese a todas sus diferencias, Esra subirá a su casa para poder darle la crema de la alergia. "Ve quitándote la ropa", le dice a su ex, que se está volviendo loco con ella tan cerca. "Si quieres hacerme un favor, aléjate de mí", le dice justo antes de descubrir que Çinar está muy interesado en ella. ¿Se ha puesto celoso? "Es muy atento"

Guerra de familias

Y mientras, la situación en el barrio se les ha ido de las manos. Ekrem está cada vez más cerca de la madre de Ozan. "Me caes bien, aquí vas a estar muy bien. Pero lleva un tiempo. De un día para otro no puedes ser mi yerno. Llevará años. No se trata de ser rico solo por fuera sino también por dentro", le dice. "Si vas a vivir aquí tienes que cumplir unas normas".

Esra y Ozan tienen una segunda oportunidad, en Divinity

Después de dos años separados, el destino ha querido dar una nueva oportunidad a Esra y Ozan. Sin embargo, no va a ser fácil. La pareja tendrá que superar sus diferencias y su pasado. ¿Lo lograrán? Si quieres descubrirlo, no puedes perderte los próximos capítulos de estreno de 'Amor Lógica Venganza'. De lunes a viernes a las 19:30 horas en Divinity. ¡No te lo pierdas!

