Esra desafía a Ozan regresando a la empresa, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Esra decide no dejar el trabajo pese a la crueldad de Ozan

Ozan se venga de Esra mostrándole la casa de sus sueños

Pese a todo lo que ha pasado entre ellos y aunque la visita a casa de Ozan la dejó tan destrozada que se planteó dejar el trabajo, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', Esra regresará a su puesto de becaria en la empresa, donde los únicos que parecen recibirla con los brazos abiertos son Çinar y su hermana Çagla. Decidida a vencer a Ozan y con más rabia que nunca, le plantará cara. "Sería un placer poder trabajar contigo durante muchos años más", dirá la joven, que por supuesto aceptará la proposición de ir a comer nuevamente con su jefe. ¿Qué hará ahora Ozan?

Ozan destroza a Esra tras la cena

Tras descubrir que su exmujer ha logrado el premio de la cena, Ozan tendrá un encuentro previo con ella para intentar cancelar el compromiso. "¿Cómo has conseguido un acuerdo así? ¿Lo amenazaste? No voy a ir a cenar contigo. Es lo último que me apetece", le dice a Esra, que le da un ultimátum. "Entonces tendrás que decir que soy tu exmujer", le dice Esra, que se niega a cancelar la cena. "No pienso poner ninguna excusa. Estoy deseando verte esta noche". El lío está servido. Ozan no puede escabullirse de la cita.

Esra lo tiene todo preparado. El vestido favorito de Ozan, el perfume... "Voy a hacer que el señorito Ozan se dé una vuelta por el pasado. Se enamorará antes de que termine la noche", se dice Esra mientras él tiene una idea completamente opuesta. "Se irá de la empresa esta misma noche. Voy a hacer que se enfrente a su pasado". ¿Quién ganará la batalla?

Pero la cena no sale como ella hubiera deseado. Una pregunta le descubre que Ozan no se lo va a poner nada fácil. "El pasado debe permanecer así. El ser humano debe aprender de sus errores y seguir su vida. Cuando uno tiene éxito siempre encontrará a una persona que cree que puede reclamarlo como suyo. Lo que tengo es a pesar de esas personas. ¿Por qué iba a darle las gracias a alguien que me dejó sin más?", le dice a Esra, que justo cuando se confía descubre el rencor que siente dentro.

Cuando la pareja empieza a recordar los buenos momentos que tuvieron juntos, Ozan la lleva a su casa. "¿Qué te parece? ¿No te suena? Fíjate bien", le dice a su exmujer, que no tarda en percatarse de que la casa era la casa de sus sueños. "Todo es como te lo describí. ¿Hiciste todo esto para nosotros?"

Sin embargo, la respuesta no será la que ella hubiera esperado. "Sé lo que pretendes hacer pero ya no soy el Ozan ingenuo de antes pero sé que has vuelto porque quieres esto. Si las cosas se ponen feas te va y si van bien vuelves. Eso tiene un nombre, codiciosa. Te he traído para que veas como será mi vida cuando me case con una mujer que me quiera sin importar si tengo éxito o no", le dice justo antes de que ella se marche totalmente desolada. Exactamente igual que él. La venganza le ha destrozado.

La guerra sigue en el barrio

Mientras, en el barrio las madres de los protagonistas siguen enzarzadas en su propia guerra. Y cada día que pasa se recrudece. Después de que la madre de Esra fuera diciendo mentiras sobre la que fuera su consuegra, la madre de Ozan responde dejándola en evidencia. Lo que no imagina la madre de la joven es que ha sido su propio hijo quien la ha vendido. ¿Qué puede pasar cuando lo descubra?

