Esra es invitada a la inminente boda de Ozan y Çağla, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Ozan confiesa que estuvo casado con Esra

Esra descubre el motivo por el que Ozan se casa

Pese a que no está enamorado y a que Çağla lo sabe, la boda sigue adelante. El gran momento se acerca y la futura mujer del empresario no escatimará esfuerzo en demostrar a su enemiga quién ha ganado la batalla. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', seguirá mostrando su lado más oscuro y hará llegar a Esra una invitación para la inminente celebración, que se celebrará en apenas una semana.

Ozan, muy confuso tras lo ocurrido con Esra

Pese a la llegada de Çağla al hotel, Ozan repasa una y otra vez en su cabeza lo ocurrido la noche anterior. "Olvídalo, se acabó. Fue un numerito", se dice a sí mismo, mientras su prometida se sincera con él. "Sé que no estás enamorado. Si no llego a contarte lo que sentía no estaríamos aquí. No es nada nuevo lo que yo siento pero lo que tú puedas sentir sí. Voy a darte tanto amor, que te olvidarás de todo. Seremos felices", le dice al empresario que sigue mostrándose frío con ella.

La confesión de Ozan

Después de unos días muy confusa con lo ocurrido, Esra descubre le motivo por el que su exmarido ha vuelto a distanciarse de ella gracias a Zeynep, que ha logrado aclarar esta complicada situación con Musa. Decidida a acabar con la farsa de su matrimonio, la joven tendrá un nuevo encuentro con su ex durante una cena en la casa Çağla. "Sé que todo lo que hemos sentido es real. Aún sigues enamorado de mí. No te ha valido con engañarte a ti mismo, has engañado a otra persona", le dice a Ozan, que se niega a escuchar sus explicaciones y sus excusas. Harto de la tensión existente, acaba confesando ante su prometida y su futuro suegro. "Esra y yo estuvimos casados", les dice a ambos, que no dan crédito a lo que están escuchando. "Cuando comenzó a trabajar nos pareció más conveniente no decir nada. No creí que se quedara tanto pero las cosas no resultaron como yo pensaba", dice el empresario justo antes de que aparezca la madre de su prometida.

A pesar del mazazo que ha supuesto descubrir la realidad, Çağla mantiene la compostura. "Lo que a mí me importa es nuestro presente y nuestro futuro. Nos vamos a casar. Lo demás no importa", le dice a su futuro marido.

Sin embargo, tras esa aparente calma, la joven oculta su decepción. "No me la puedo quitar de encima. No hay manera de tenerlos separados. Se atraen como imanes. Se nota que tienen un magnetismo que no pueden evitar y acaban juntos", le dice a su madre. "Voy a casarme con un hombre que nunca me ha besado. Dice lo que quiero oír para que no me disguste. Se nota que no le interesa nada de la boda. No veo el más mínimo entusiasmo en sus ojos. Estoy segura de que cuando estaba con ella eligieron el más mínimo detalle de su boda. Pero ya sé lo que hacer. Voy a despedir a Esra", le dice a su madre, que le impide que tome una decisión precipitada. "Ozan no te lo perdonaría".,

Y tras el incidente de la cena, Esra y Ozan parecen haber dado por zanjada su relación. "Que haga lo que quiera. Estoy cansada de tener que justificarme. No quiero estar con un hombre que no me escucha", le dice a Zeynpe, que le pide que le cuente su gran secreto. "Ozan no se merece que le cuente la verdad". ¿Qué oculta Esra?

No faltes a tu cita con Esra y Ozan

