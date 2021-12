Esra planta a Çinar y corre tras Ozan, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza'

Tras su fuerte discusión con Esra, Ozan va a buscarla para pedirle disculpas. Sin embargo, verla cogida de la mano de Çinar le convence de que entre ellos hay más de lo que ella asegura. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', el empresario huirá desolado. "Seguro que lo ha malinterpretado. No me lo puedo creer, aunque tengo razón parece que estoy mintiendo", se dirá la joven que no piensa dejar que su ex piense algo que no es y correrá a buscarlo.