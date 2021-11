Ozan advierte a Esra, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza': "Seamos profesionales"

Solucionado el problema con el restaurante de la madre de Esra , Ozan regresa a la empresa para intentar poner orden. Desde que su exmujer aterrizara en la oficina todo se ha complicado y ha llegado el momento de dejar las cosas claras. En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza' , el empresario hará una importante petición a sus empleados. "Quiero que nos comportemos de forma más profesional en la oficina. Por favor, actuad de manera responsable", les dirá a todos, que estaban esperando el despido fulminante de Esra, que después de tantas semanas no ha podido resistir a preguntar a su ex sobre su vida sentimental.

Mientras, en el barrio, Elif le romperá el corazón a Ekrem. "Te quiero como amiga y espero que no malinterpretes la amistad que hay entre nosotros. Quiero que sigamos viéndonos pero que no vaya a más. Somos muy diferentes, de mundos muy distintos", le dirá el hermano de Esra. ¿Qué hará a partir de ahora el joven?

Tras amanecer en casa de Ozan y después de confirmar que no ha pasado nada entre ellos, Esra tendrá un nuevo desencuentro con su ex, que vuelve a dejarle claro que la quiere lejos. "No te quiero ver, no te quiero en mi casa ni en mi vida. Ahí tienes ropa limpia. Cámbiate y vete. Que no te vea nadie", le dice a su exmujer, que empieza a ver, entre tanto rencor, al hombre con el que estuvo casada. "Aunque intentes esconderlo eres buenas persona".