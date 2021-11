Esra gana a Ozan, en el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza': "Eres como el hielo"

Çinar confiesa a Ozan que se está enamorando de Esra

Ozan, celoso, intentará impedir que su amigo esté con Esra

La conversación de Çinar y Esra no puede tener lugar pero solo hay una forma de impedirlo. Decidido a impedir que esa relación avance, Ozan exige que Esra tome parte en una reunión importante. Sin embargo, la idea puede que no haya sido la más acertada. Su exmujer vuelve a descubrir que ha actuado por celos y toma la voz cantante durante la reunión tomándose demasiadas licencias.

En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', Esra saldrá victoriosa de la reunión pero su comportamiento volverá a llevar al límite al empresario. "¿Por qué te metes en mis asuntos? No voy a actuar como si necesitase a alguien cuando son ellos los que nos necesitan", le dirá Ozan a su ex, que volverá a enzarzarse en una discusión con él. "Eres como el hielo. No sé para qué me has llamado".

Después de todo lo ocurrido, la madre de Ozan recibe una dura lección. "Estoy muy enfadado. Te has pasado. Me vas a dar tus tarjetas, cancelaré todas tus cuentas... Estás siendo cruel. Le estás quitando el trabajo a la gente. Tienes suerte de que no le haya dicho nada a nadie", le dice a Sümrüt, que ve como su maldad se vuelve en su contra.

Pero su castigo no acabará ahí, cuando Menekse se entera de que ella es la responsable, la guerra estalla de nuevo. El empresario, después de obligarla a pedir perdón, hará que trabaje para Menekse en el restaurante. ¡Y la madre de Esra no selo pondrá nada fácil! "No os pienso dar ni pan", le dirá a Sümrüt, que empujada por Ekrem se rebelará.

Discusiones de matrimonio

Pero ni saber toda la verdad logra calmar las aguas entre Esra y Ozan. La pareja volverá a enfrentarse y los reproches del pasado vuelven a salir a la palestra. "Lo sabías todo y no has abierto la boca para nada. Ya me olía algo raro cuando no me echaste la bronca. Todo es para ocultar las jugarretas de tu madre. También eras así cuando estábamos casados", le dice a Ozan, que tras entrar al trapo intenta parar la bronca. "¿Qué hacemos? ¿Por qué discutimos? Esto acabó hace tiempo. Mi madre va a pagar por lo que hizo y todos contentos".

Çinar se confiesa con Ozan

Después de mucho tiempo, Ozan confirma, en parte, sus sospechas. Su amigo Çinar tendrá una importante conversación con él y le confesará lo que siente por Esra. "Es muy buena persona, me hace reír y es imposible estar triste a su lado. Pero acabó muy mal en su matrimonio. Se está protegiendo y no quiere que la hagan daño. Yo tampoco quiero que la vuelvan a hacer daño y la quiero proteger. Es la primera vez que siento algo así. Jamás me he sentido así. Me gusta mucho. Le voy a decir cómo me siento, quiero saber si siente lo mismo", le dice a su amigo.

Los celos le pueden y Ozan intenta que su amigo recapacite. "Gustar es una palabra muy fuerte. Te gusta ligar. Cambiarás de opinión en un unos días. No lo hagas, eres el hijo de uno de los dueños y no se permiten esas cosas", le dice a Çinar, que está dispuesto a todo por ella. "Si siente lo mismo voy a dimitir".

