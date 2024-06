Hemos dado una vueltecita por las tendencias que mejor le van a los cabellos grises o blancos y voilà: te traemos cinco cortes de pelo que no solo tienen muchísimo rollito, sino que son aptos hasta para las que tenemos menos mano para peinarnos (en esencia, porque apenas hay que hacer nada). ¡Toma nota!

Ya. Sabemos que un corte muy corto no es la elección de la mayoría. Y es una pena, porque hay un pixie para cada corte de cara. Si tu rostro es más bien redondo o cuadrado, decántate por un corte como este, con flequillo escalado y rematado con la navaja, para que las puntas tengan más movimiento y puedas darle un estilo distinto cada día. ¿Cómo se arregla? Basta con dejarlo secar al aire si lo tienes liso y unos toques con cera en las puntas si quieres despeinarlo un poco.

Si tienes el óvalo del rostro más bien alargado , un corte como el de Jamie Lee te va a dar mucho juego. En realidad es un corte de pelo con el flequillo más bien largo, que podrás convertir en tupé (aplicando polvo voluminizador en la parte delantera, que levanta la raíz, y llevando el flequillo hacia atrás) o dejar secar al aire, despeinado. ¡Para que luego digan que el pelo corto no da juegazo! Puedes encontrar polvos voluminizadores en la línea Osis+ de Schwarzkopf (7,32 € en Primor).

Si te gusta el cabello corto pero no te atreves porque tu pelo tiende a ondularse, no te preocupes: es cuestión de encontrar el corte. Y el que luce Glenn Close nos encanta: asimétrico, con un flequillo largo tipo visera y ondas. No tienes que hacer absolutamente nada con él. Y, si un día te apetece alisar el flequillo, tienes un estilo completamente nuevo.