Y es que la realidad es que unos toques de este producto puede cambiar el 'beauty look' en segundos. Y no lo decimos nosotros, sino la mismísima Cindy Crawford, la supermodelo de los años 90, que ha trabajado con los maquilladores más prestigiosos de la industria a lo largo de su extensa carrera. Si le preguntáramos a alguno de estos expertos su respuesta sería clara y es que no hay una técnica concreta que funcione para todos. Todo depende de la forma del rostro, de la edad y, obviamente, del resultado que se quiera conseguir porque no es lo mismo un efecto aniñado con prominentes mejillas que un efecto lifting.