El cuidado de la piel ha cambiado en los últimos años. Antes teníamos una crema hidratante para el día y una nutritiva (según la edad) para la noche. Ahora hemos añadido a nuestra rutina beauty diferentes principios activos que seleccionamos según nuestras necesidades. Esto ha supuesto una gran mejora a la hora de tratar la piel a diario y desde casa, pero también es cierto que a veces nos resulta algo complicado elegir el principio activo que más nos conviene. Una de las principales dudas que surgen es saber si debemos elegir vitamina C o niacinamida para conseguir una piel lisa y sin manchas . Son los dos activos antioxidantes más demandados, pero realizan una acción diferente cada uno. Así que vamos a resolver esta cuestión cuanto antes para que tu rutina de belleza diaria sea tan eficaz como deseas.

La vitamina C es un principio ideal para proteger la piel de la contaminación y el fotoenvejecimiento. Aunque esto por sí solo ya es un gran valor, levanta pasiones por su capacidad para aportar luminosidad a la piel , consiguiendo que se vea más joven y saludable. Por otro lado, unifica el tono ya que trata la hiperpigmentación, logrando con el tiempo disimular las manchas que hacen que el tono de la piel se vea irregular. Si tienes la piel madura, con falta de luminosidad, arrugas o líneas de expresió n, y manchas causadas por la exposición al sol con el paso de los años, posiblemente este sea el activo ideal para ti.

Para concluir, si tienes la piel irritada o sensible, padeces acné o tienes manchas, el activo que más te conviene es la niacinamida. La vitamina C es más irritante y puede que no sea lo que más te convenga. En cambio, como te decíamos antes, si tienes una piel madura que necesita luminosidad y tratar líneas de expresión, es el activo perfecto para ti.